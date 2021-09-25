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В Петербурге байкерам не разрешили закрыть сезон на Дворцовой площади

Спецпредставитель губернатора Северной столицы объяснил это особенностями документооборота.

25 сентября, 19:10
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Традиционное закрытие мотосезона с Дворцовой площади Санкт-Петербурга было перенесено по решению ГИБДД. Об этом рассказал президент общественной организации "Мотоциклисты Санкт-Петербурга" и спецпредставитель губернатора Александра Беглова Григорий Путинцев. По его словам, которые приводит газета "Петербургский дневник", мероприятие перенесли на Рощинскую улицу.

"В связи с особенностями документооборота по согласованию традиционного мероприятия вместо события на Дворцовой площади мотоциклисты из Петербурга и других регионов России проведут акцию по закрытию сезона на частной территории городского мотоклуба на Рощинской улице", — сказал он.

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Путинцев уточнил, что накануне из регионов в город прибыла тысяча мотоциклистов и организаторам не хотелось переносить мероприятие на другой день.

А ранее Лайф рассказывал, что в МВД предложили ещё больше упростить правила техосмотра. В Минтрансе пока с выдвинутыми послаблениями не согласились, но готовы их обсуждать.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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