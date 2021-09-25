В Петербурге байкерам не разрешили закрыть сезон на Дворцовой площади

Традиционное закрытие мотосезона с Дворцовой площади Санкт-Петербурга было перенесено по решению ГИБДД. Об этом рассказал президент общественной организации "Мотоциклисты Санкт-Петербурга" и спецпредставитель губернатора Александра Беглова Григорий Путинцев. По его словам, которые приводит газета "Петербургский дневник", мероприятие перенесли на Рощинскую улицу.

"В связи с особенностями документооборота по согласованию традиционного мероприятия вместо события на Дворцовой площади мотоциклисты из Петербурга и других регионов России проведут акцию по закрытию сезона на частной территории городского мотоклуба на Рощинской улице", — сказал он.

Путинцев уточнил, что накануне из регионов в город прибыла тысяча мотоциклистов и организаторам не хотелось переносить мероприятие на другой день.