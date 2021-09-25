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РФ ожидает отказа США от методов навязывания собственной модели развития

К "опасным рецидивам блоковой политики" и разделительным линиям между государствами может привести насаждение Западом "основанного на правилах порядка", отметил Лавров.

25 сентября, 18:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия ждёт, когда США откажутся от силовых и других методов навязывания собственной модели развития. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

"Недавно президент [США] Джо Байден заявил об отказе от использования военных методов, чтобы, как он выразился, "переделывать другие страны". Ожидаем, что США сделают следующий шаг и откажутся не только от силовых, но и от любых других методов навязывания своей модели развития", — сказал Лавров.

По словам дипломата, не исключено, что насаждение западными странами "порядка, основанного на правилах", приведёт к "опасным рецидивам блоковой политики" и разделительным линиям между государствами мира.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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