РФ ожидает отказа США от методов навязывания собственной модели развития
К "опасным рецидивам блоковой политики" и разделительным линиям между государствами может привести насаждение Западом "основанного на правилах порядка", отметил Лавров.
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Россия ждёт, когда США откажутся от силовых и других методов навязывания собственной модели развития. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.
"Недавно президент [США] Джо Байден заявил об отказе от использования военных методов, чтобы, как он выразился, "переделывать другие страны". Ожидаем, что США сделают следующий шаг и откажутся не только от силовых, но и от любых других методов навязывания своей модели развития", — сказал Лавров.
По словам дипломата, не исключено, что насаждение западными странами "порядка, основанного на правилах", приведёт к "опасным рецидивам блоковой политики" и разделительным линиям между государствами мира.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва направила США 45 запросов из-за кибератак на российские ресурсы. Ответов получено лишь девять. Между тем глава МИД РФ Лавров напомнил о выбранной ранее стратегии системной двусторонней работы по данному вопросу.
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