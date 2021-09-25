Россия и США пока не пришли к взаимоприемлемому варианту обмена заключёнными

Москва и Вашингтон пока не договорились о взаимоприемлемом варианте обмена заключёнными, хотя эту тему на саммите в Женеве затрагивали лидеры Владимир Путин и Джо Байден, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

"Путин и Байден среди прочих тем в Женеве коснулись этого вопроса (обмена заключёнными. — Прим. Лайфа), договорились, что по линии соответствующих служб безопасности, которые курируют это направление и у нас, и в Вашингтоне, будут приводиться разговоры по согласованию каких-то общеприемлемых вариантов. Пока мы ни к какому варианту не пришли", — сообщил Лавров.

По его словам, американская сторона заинтересована в возвращении только своих граждан и вместе с тем "не очень серьёзно относится к пожеланиям" Москвы. В частности, США хотят вернуть Пола Уилана, которого поймали с поличным и осудили в РФ за шпионаж.

"Это то преступление, которое никак не может сравниваться с причинами, по которым сидят двадцать с лишним лет Константин Ярошенко и Виктор Бут. Но мы говорить готовы, и у нас есть и другие американские граждане, которые почему-то не интересуют администрацию в Вашингтоне. Но разговаривать всегда лучше, чем наоборот", — подчеркнул глава МИД РФ.

Ярошенко отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину россиянин отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Он неоднократно подавал прошение об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказ.