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Москва не имеет отношения к сотрудничеству российской ЧВК и властей Мали, заявил Лавров

Деятельность, осуществляемая военной компанией из РФ на территории западноафриканского государства, законна, указал дипломат.

25 сентября, 18:10
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Москва не имеет никакого отношения к сотрудничеству властей Мали и частной военной компании (ЧВК) из РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

Власти Мали осознали, что им нужна внешняя поддержка, "и, поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обязался помогать искоренять терроризм", они решили обратиться к российской ЧВК, пояснил дипломат.

"Они чётко подчёркивают, я имею в виду переходные власти Мали, свою приверженность международным обязательствам, ведут борьбу с терроризмом. И они обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был бороться с террористами, которые засели в районе под названием Кидаль и по-прежнему там правят бал", — объяснил Лавров.

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Между тем он заявил, что власти России "не имеют к этому никакого отношения", а деятельность, осуществляемая военной компанией из РФ на территории Мали, является законной.

"Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной — это легитимное правительство, которое всеми признаётся как легитимная и переходная структура — и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов", — подчеркнул Лавров.

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Ранее Лайф писал, что глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили Украину и Афганистан.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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