Москва не имеет отношения к сотрудничеству российской ЧВК и властей Мали, заявил Лавров

Москва не имеет никакого отношения к сотрудничеству властей Мали и частной военной компании (ЧВК) из РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

Власти Мали осознали, что им нужна внешняя поддержка, "и, поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обязался помогать искоренять терроризм", они решили обратиться к российской ЧВК, пояснил дипломат.

"Они чётко подчёркивают, я имею в виду переходные власти Мали, свою приверженность международным обязательствам, ведут борьбу с терроризмом. И они обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был бороться с террористами, которые засели в районе под названием Кидаль и по-прежнему там правят бал", — объяснил Лавров.

Между тем он заявил, что власти России "не имеют к этому никакого отношения", а деятельность, осуществляемая военной компанией из РФ на территории Мали, является законной.

"Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной — это легитимное правительство, которое всеми признаётся как легитимная и переходная структура — и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов", — подчеркнул Лавров.