Лавров заявил о возобновлении работы по проведению саммита "пятёрки" Совбеза ООН
Из-за пандемии она несколько затянулась, указал министр. Вместе с этим он не исключил, что сторонам до очной встречи всё-таки придётся провести переговоры в онлайн-режиме.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что работа по подготовке встречи лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН возобновилась. По его словам, сейчас Москва договаривается с участниками "пятёрки" о конкретных вопросах, которые планируется вынести на повестку дня.
"По причине пандемии эта работа несколько затянулась, но сейчас мы её возобновляем и хотим договориться с нашими партнёрами из Китая, из трёх западных постоянных членов Совбеза о конкретных вопросах, которые должны будут выноситься на повестку дня, и о формате", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.
Вместе с этим Лавров не исключил, что сторонам до очной встречи всё-таки придётся провести переговоры в онлайн-режиме.
Напомним, в 2020 году во время V Всемирного форума памяти холокоста президент России Владимир Путин выступил с инициативой о встрече глав пяти государств — постоянных членов Совбеза ООН. Первым предложение принял французский лидер Эмманюэль Макрон, затем это сделали в Китае, а саму инициативу поддержали в Организации Объединённых Наций. Позже идею саммита одобрил Дональд Трамп, который был в то время президентом США. Однако из-за пандемии эта встреча пока не состоялась.
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