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Лавров заявил о возобновлении работы по проведению саммита "пятёрки" Совбеза ООН

Из-за пандемии она несколько затянулась, указал министр. Вместе с этим он не исключил, что сторонам до очной встречи всё-таки придётся провести переговоры в онлайн-режиме.

25 сентября, 18:02
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что работа по подготовке встречи лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН возобновилась. По его словам, сейчас Москва договаривается с участниками "пятёрки" о конкретных вопросах, которые планируется вынести на повестку дня.

"По причине пандемии эта работа несколько затянулась, но сейчас мы её возобновляем и хотим договориться с нашими партнёрами из Китая, из трёх западных постоянных членов Совбеза о конкретных вопросах, которые должны будут выноситься на повестку дня, и о формате", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

Лавров призвал включить в состав Совбеза ООН страны Африки и Азии

Лавров призвал включить в состав Совбеза ООН страны Африки и Азии

Вместе с этим Лавров не исключил, что сторонам до очной встречи всё-таки придётся провести переговоры в онлайн-режиме.

Напомним, в 2020 году во время V Всемирного форума памяти холокоста президент России Владимир Путин выступил с инициативой о встрече глав пяти государств — постоянных членов Совбеза ООН. Первым предложение принял французский лидер Эмманюэль Макрон, затем это сделали в Китае, а саму инициативу поддержали в Организации Объединённых Наций. Позже идею саммита одобрил Дональд Трамп, который был в то время президентом США. Однако из-за пандемии эта встреча пока не состоялась.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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