Лавров заявил о возобновлении работы по проведению саммита "пятёрки" Совбеза ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что работа по подготовке встречи лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН возобновилась. По его словам, сейчас Москва договаривается с участниками "пятёрки" о конкретных вопросах, которые планируется вынести на повестку дня.

"По причине пандемии эта работа несколько затянулась, но сейчас мы её возобновляем и хотим договориться с нашими партнёрами из Китая, из трёх западных постоянных членов Совбеза о конкретных вопросах, которые должны будут выноситься на повестку дня, и о формате", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

Вместе с этим Лавров не исключил, что сторонам до очной встречи всё-таки придётся провести переговоры в онлайн-режиме.