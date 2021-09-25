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"Спартак" победил "Уфу" в чемпионате России по футболу

В составе красно-белых по голу забили аргентинский нападающий Эсекьель Понсе и голландский полузащитник Квинси Промес.

25 сентября, 17:54
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" на своём поле победил "Уфу" в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на столичном стадионе "Открытие банк арена". Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Артём Любимов.

Оба гола красно-белые забили в первом тайме. Отличились аргентинский нападающий Эсекьель Понсе и голландский полузащитник Квинси Промес.

"Спартак" набрал 13 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" с восемью баллами располагается на 13-й позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 9-й тур

"Спартак" — "Уфа" — 2:0

Голы: Понсе 3' (1:0), Промес 29' (2:0)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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