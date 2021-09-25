"Спартак" победил "Уфу" в чемпионате России по футболу

Московский "Спартак" на своём поле победил "Уфу" в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на столичном стадионе "Открытие банк арена". Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Артём Любимов.

Оба гола красно-белые забили в первом тайме. Отличились аргентинский нападающий Эсекьель Понсе и голландский полузащитник Квинси Промес.

Что задумал Плиев – непонятно. Но получилась голевая на Промеса 🤷🏻‍♂ pic.twitter.com/egMzjmaFke — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2021

"Спартак" набрал 13 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" с восемью баллами располагается на 13-й позиции.