"Спартак" победил "Уфу" в чемпионате России по футболу
В составе красно-белых по голу забили аргентинский нападающий Эсекьель Понсе и голландский полузащитник Квинси Промес.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" на своём поле победил "Уфу" в матче девятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на столичном стадионе "Открытие банк арена". Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Артём Любимов.
Оба гола красно-белые забили в первом тайме. Отличились аргентинский нападающий Эсекьель Понсе и голландский полузащитник Квинси Промес.
Что задумал Плиев – непонятно. Но получилась голевая на Промеса 🤷🏻♂ pic.twitter.com/egMzjmaFke— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2021
"Спартак" набрал 13 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" с восемью баллами располагается на 13-й позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 9-й тур
"Спартак" — "Уфа" — 2:0
Голы: Понсе 3' (1:0), Промес 29' (2:0)
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