"Пока двоеточие": Дзюба ответил на вопрос о своём будущем в сборной России
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Нападающего, который раньше был капитаном сборной, не вызывали в национальную команду со времён Евро-2020.
Нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба заявил, что в его истории со сборной России пока поставлено двоеточие. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч Премьер".
В понедельник Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи чемпионата мира. На следующий день форвард отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму.
"В истории со сборной поставлена точка? Пока не знаю. Пока двоеточие точно. Набираем постепенно форму, будем продолжать так же", — сказал Дзюба.
В двух последних встречах чемпионата России нападающий забил три мяча. После игры девятого тура с самарскими "Крыльями Советов", в которой Дзюба отметился голом и заработанным пенальти, его признали лучшим игроком матча.