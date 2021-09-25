"Пока двоеточие": Дзюба ответил на вопрос о своём будущем в сборной России

Нападающего, который раньше был капитаном сборной, не вызывали в национальную команду со времён Евро-2020.

Нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба заявил, что в его истории со сборной России пока поставлено двоеточие. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч Премьер".

"В истории со сборной поставлена точка? Пока не знаю. Пока двоеточие точно. Набираем постепенно форму, будем продолжать так же", — сказал Дзюба.