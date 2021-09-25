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"Йокерит" выиграл девятый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ

С 16 набранными очками финская команда возглавляет таблицу Западной конференции.

25 сентября, 16:00
<p>Фото © ХК "Йокерит"</p>

Фото © ХК "Йокерит"

Финский "Йокерит" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил ХК "Сочи". Встреча, состоявшаяся на "Хартвалл-арене", завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе "Йокерита" по шайбе забросили Ханнес Бьёрнинен, Отто Лескинен, Томми Кивистё и Теэму Турунен. У гостей в третьем периоде отличились Богдан Якимов и Игорь Руденков.

Финский клуб начал нынешний сезон с двух поражений. После этого команда одержала девять побед подряд.

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"Йокерит" набрал 18 очков и возглавил турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. ХК "Сочи" с восемью баллами идёт на восьмой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Йокерит" — ХК "Сочи" — 4:2

Шайбы: Бьёрнинен 20' (1:0), Лескинен 22' (2:0), Кивистё 40' (3:0), Турунен 43' (4:0), Якимов 52' (4:1), Руденков 59' (4:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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