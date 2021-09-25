"Йокерит" выиграл девятый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ
С 16 набранными очками финская команда возглавляет таблицу Западной конференции.
Фото © ХК "Йокерит"
Финский "Йокерит" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил ХК "Сочи". Встреча, состоявшаяся на "Хартвалл-арене", завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
В составе "Йокерита" по шайбе забросили Ханнес Бьёрнинен, Отто Лескинен, Томми Кивистё и Теэму Турунен. У гостей в третьем периоде отличились Богдан Якимов и Игорь Руденков.
Финский клуб начал нынешний сезон с двух поражений. После этого команда одержала девять побед подряд.
"Йокерит" набрал 18 очков и возглавил турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. ХК "Сочи" с восемью баллами идёт на восьмой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Йокерит" — ХК "Сочи" — 4:2
Шайбы: Бьёрнинен 20' (1:0), Лескинен 22' (2:0), Кивистё 40' (3:0), Турунен 43' (4:0), Якимов 52' (4:1), Руденков 59' (4:2)
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