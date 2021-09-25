"Йокерит" выиграл девятый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Финский "Йокерит" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил ХК "Сочи". Встреча, состоявшаяся на "Хартвалл-арене", завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе "Йокерита" по шайбе забросили Ханнес Бьёрнинен, Отто Лескинен, Томми Кивистё и Теэму Турунен. У гостей в третьем периоде отличились Богдан Якимов и Игорь Руденков.

Финский клуб начал нынешний сезон с двух поражений. После этого команда одержала девять побед подряд.

"Йокерит" набрал 18 очков и возглавил турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. ХК "Сочи" с восемью баллами идёт на восьмой позиции.