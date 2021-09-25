Укравших олимпийские медали у теннисистки Весниной вычислят по ДНК

Подмосковные полицейские продолжают поиски преступников, ограбивших дом известной российской теннисистки Елены Весниной. Идентифицировать злоумышленников собираются по генетическому материалу, оставленному на коробке с медалями, которую те подбросили, пишет сайт kp.ru.

"Специалисты будут искать не только отпечатки пальцев, которые могли оставить преступники, но и частички их ДНК", — рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Отмечается, что генетический материал может помочь установить личности злоумышленников по базе данных, если они ранее были замечены в каких-то преступлениях. Сейчас коробка со всем содержимым отправлена на экспертизу, поэтому золотую медаль Рио-2016 и серебро Токио-2020 Веснина ещё какое-то время не увидит.