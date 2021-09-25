Укравших олимпийские медали у теннисистки Весниной вычислят по ДНК
Генетический материал поможет установить личности злоумышленников по базе данных, если они ранее были уличены в преступлениях. Сейчас коробка, которую они подбросили, отправлена на экспертизу.
Елена Веснина. Фото © Instagram / vesnushka86
Подмосковные полицейские продолжают поиски преступников, ограбивших дом известной российской теннисистки Елены Весниной. Идентифицировать злоумышленников собираются по генетическому материалу, оставленному на коробке с медалями, которую те подбросили, пишет сайт kp.ru.
"Специалисты будут искать не только отпечатки пальцев, которые могли оставить преступники, но и частички их ДНК", — рассказал источник издания в правоохранительных органах.
Отмечается, что генетический материал может помочь установить личности злоумышленников по базе данных, если они ранее были замечены в каких-то преступлениях. Сейчас коробка со всем содержимым отправлена на экспертизу, поэтому золотую медаль Рио-2016 и серебро Токио-2020 Веснина ещё какое-то время не увидит.
Напомним, о краже медалей из дома Весниной стало известно 12 сентября. По словам спортсменки, злоумышленники пробрались в дом, когда она вместе с супругом отправилась на ужин, забыв включить сигнализацию. Кроме спортивных наград были также похищены драгоценности. Теннисистка обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело. Спустя несколько дней похитители оставили медали на пропускном пункте в элитном посёлке, где живёт спортсменка. При этом вместе с украденным они положили коробку конфет и записку с извинениями.
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