Путин: Резервы России нужны не для того, чтобы "сидеть на них и ничего не делать"
Как отметил глава государства, значительная часть резервного фонда находится в работе. Средства выделены, в частности, на дорожное строительство, развитие аэродромной сети.
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Президент России Владимир Путин заявил, что резервы нужны стране не для того, чтобы "сидеть на них". Поэтому значительная часть резервного фонда уже расходуется на развитие инфраструктуры. Об этом лидер страны сообщил в ходе общения с руководителями политических партий, которые по итогам выборов прошли в Госдуму.
"В основном это расходы, связанные с развитием инфраструктуры: дорожного строительства, железнодорожного строительства, аэродромной сети и так далее", — сообщил Путин, добавив, что тратить средства "нужно аккуратно".
По словам лидера страны, резервы являются "подушкой безопасности", которая позволяет "оперативно и должным образом реагировать на те проблемы, с которыми сталкивается страна в трудные времена". Так, они активно использовались в начале пандемии коронавируса, а также по необходимости при преодолении её последствий.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал свести уровень бедности в России до минимума. Необходимо повысить доступность образования, здравоохранения, а также продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей, отметил глава государства.
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