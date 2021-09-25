Путин призвал "Единую Россию" консолидированно работать с другими партиями

Президент РФ Владимир Путин призвал "Единую Россию", получившую конституционное большинство в Госдуме нового созыва, консолидированно работать с другими политическими партиями.

"Призываю не злоупотреблять своим положением ведущей политической силы, в том числе и при распределении комитетов, решении вопросов кадрового характера", — сказал глава государства на встрече с лидерами думских фракций по видеосвязи.

Президент уточнил, что за всеми решениями стоят вещи содержательного характера, и призвал вести консолидированную работу с другими политическими силами в интересах граждан страны.