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Путин призвал "Единую Россию" консолидированно работать с другими партиями

Политические силы должны сотрудничать, чтобы действовать в интересах граждан страны, заметил глава государства.

25 сентября, 15:45
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин призвал "Единую Россию", получившую конституционное большинство в Госдуме нового созыва, консолидированно работать с другими политическими партиями.

"Призываю не злоупотреблять своим положением ведущей политической силы, в том числе и при распределении комитетов, решении вопросов кадрового характера", — сказал глава государства на встрече с лидерами думских фракций по видеосвязи.

Путин в октябре проведёт личные встречи с лидерами думских фракций

Путин в октябре проведёт личные встречи с лидерами думских фракций

Президент уточнил, что за всеми решениями стоят вещи содержательного характера, и призвал вести консолидированную работу с другими политическими силами в интересах граждан страны.

А ранее Владимир Путин призвал свести уровень бедности в России до минимума. Необходимо повысить доступность образования, здравоохранения, а также продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей, отметил глава государства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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