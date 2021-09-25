Путин на встрече с лидерами партий потребовал снизить инфляцию

Без снижения инфляции в России нет смысла в реализации целого ряда проектов, Центробанк будет вынужден поднимать ставки, а это скажется на темпах экономического роста. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с руководством политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента.

"Нам нужно дальше её (инфляцию. — Прим. Лайфа) снижать, как это было совсем недавно. Потому что иначе нет смысла в реализации многих из наших проектов, поскольку и для промышленности это будет негативно отражаться, и для людей будет тяжело", — отметил глава государства.

Россия копит резервы не для того, чтобы "сидеть на них и ничего не делать", но и тратить их нужно аккуратно, подчеркнул Путин. По его словам, наличие такой "подушки безопасности" позволяет стране оперативно реагировать на трудности, например, как в случае с пандемией. Президент добавил, что сейчас инфляция выше прогноза, по разным оценкам аналитиков, она будет около шести процентов.