"У всех у вас уже есть опыт такой работы, вы знаете, насколько она сложная, напряжённая. Понимаете, что на вас возлагается колоссальная ответственность перед людьми, и здесь нужно каждый день подтверждать их доверие. Работать для них, ради них. Работать, как у нас говорят, засучив рукава, с сердцем и с душой. Доказывать, что вы на своём месте", — сказал Путин.