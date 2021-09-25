"С сердцем и с душой": Путин призвал избранных губернаторов работать засучив рукава
Российский лидер отметил, что главы регионов, получившие поддержку большинства жителей на выборах, должны трудом доказывать, что находятся на своём месте.
Путин призвал избранных губернаторов работать засучив рукава. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин встретился с избранными на прошедших выборах губернаторами регионов и поздравил их с победой. Российский лидер призвал руководителей регионов работать засучив рукава. Мероприятие проходит в формате видеоконференции.
"У всех у вас уже есть опыт такой работы, вы знаете, насколько она сложная, напряжённая. Понимаете, что на вас возлагается колоссальная ответственность перед людьми, и здесь нужно каждый день подтверждать их доверие. Работать для них, ради них. Работать, как у нас говорят, засучив рукава, с сердцем и с душой. Доказывать, что вы на своём месте", — сказал Путин.
Российский лидер призвал губернаторов конкретными делами доказывать выполнимость предвыборных обещаний. Он отметил, что нужно нацеливать управленческие команды на решение острых социальных и экономических проблем региона, а также на обеспечение эффективного и динамичного развития субъекта.
Напомним, с 17 по 19 сентября в 12 регионах страны прошли губернаторские выборы. При этом в 9 из них нового главу региона выбирали прямым голосованием, а в трёх — через парламенты субъекта.
Комментариев: 0