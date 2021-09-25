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"С сердцем и с душой": Путин призвал избранных губернаторов работать засучив рукава

Российский лидер отметил, что главы регионов, получившие поддержку большинства жителей на выборах, должны трудом доказывать, что находятся на своём месте.

25 сентября, 15:56

Путин призвал избранных губернаторов работать засучив рукава. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин встретился с избранными на прошедших выборах губернаторами регионов и поздравил их с победой. Российский лидер призвал руководителей регионов работать засучив рукава. Мероприятие проходит в формате видеоконференции.

"У всех у вас уже есть опыт такой работы, вы знаете, насколько она сложная, напряжённая. Понимаете, что на вас возлагается колоссальная ответственность перед людьми, и здесь нужно каждый день подтверждать их доверие. Работать для них, ради них. Работать, как у нас говорят, засучив рукава, с сердцем и с душой. Доказывать, что вы на своём месте", — сказал Путин.

Российский лидер призвал губернаторов конкретными делами доказывать выполнимость предвыборных обещаний. Он отметил, что нужно нацеливать управленческие команды на решение острых социальных и экономических проблем региона, а также на обеспечение эффективного и динамичного развития субъекта.

Напомним, с 17 по 19 сентября в 12 регионах страны прошли губернаторские выборы. При этом в 9 из них нового главу региона выбирали прямым голосованием, а в трёх — через парламенты субъекта.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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