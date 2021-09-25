Рекордная серия прервана: Хоккеисты московского "Динамо" потерпели первое поражение в сезоне
Бело-голубые проиграли первый матч в КХЛ после восьми побед на старте первенства.
Фото © ХК "Динамо"
Московское "Динамо" на выезде проиграло нижегородскому "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Нагорный", завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
В составе автозаводцев по шайбе забросили Дамир Жафяров, Артур Тянулин, Иван Верещагин и Сергей Гончарук. У динамовцев отличились Эрик О'Делл и Вячеслав Войнов.
Бело-голубые потерпели первое поражение в КХЛ после восьми выигранных матчей на старте первенства в регулярном чемпионате. При этом у тренера команды Алексея Кудашова прервалась рекордная победная серия, составившая 24 встречи. Он возглавил "Динамо" в апреле, а до этого выиграл 16 матчей подряд с петербургским СКА на финише сезона 2019/20.
У столичной команды осталось 16 очков. В турнирной таблице Западной конференции КХЛ она занимает второе место, уступая финскому "Йокериту", у которого 18 баллов. "Торпедо" набрало девять очков и поднялось на седьмую позицию.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Торпедо" — "Динамо" Москва — 4:2
Шайбы: Жафяров 25' (1:0), Тянулин 26' (2:0), О'Делл 48' (2:1), Верещагин 50' (3:1), Войнов 50' (3:2), Гончарук 60' (4:2)
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