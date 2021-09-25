Московское "Динамо" на выезде проиграло нижегородскому "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Нагорный", завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе автозаводцев по шайбе забросили Дамир Жафяров, Артур Тянулин, Иван Верещагин и Сергей Гончарук. У динамовцев отличились Эрик О'Делл и Вячеслав Войнов.

Бело-голубые потерпели первое поражение в КХЛ после восьми выигранных матчей на старте первенства в регулярном чемпионате. При этом у тренера команды Алексея Кудашова прервалась рекордная победная серия, составившая 24 встречи. Он возглавил "Динамо" в апреле, а до этого выиграл 16 матчей подряд с петербургским СКА на финише сезона 2019/20.

У столичной команды осталось 16 очков. В турнирной таблице Западной конференции КХЛ она занимает второе место, уступая финскому "Йокериту", у которого 18 баллов. "Торпедо" набрало девять очков и поднялось на седьмую позицию.