Президент США Джо Байден в шутку сравнил американскую прессу с индийской в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидер Штатов заявил, что СМИ этого азиатского государства "ведут себя намного лучше" американских. Об этом сообщает FoxNews.

В ответ на такое заявление президента Соединённых Штатов от сотрудников местных СМИ обрушился шквал гневных комментариев в "Твиттере". Кто-то не поверил, что это сказал Байден, а кто-то подчеркнул, что индийская пресса сильно отстаёт от американской.

Я решила, что это Моди сказал, когда я услышала об этом, но нет, это американский президент Кэти Роджерс журналистка New York Times

Довольно трамповский Кристиан Дэток корреспондент Washington Examiner

По данным организации "Репортёры без границ", Индия занимает 142-е место в мире по уровню свободы прессы, США — 44-е Чак Росс репортёр Washington Free Beacon

Также возмутились и читатели FoxNews. Некоторые комментаторы отметили, что Байден ведёт себя неподобающим образом для президента США.

Опять он ругает свою же страну, президентом которой является. Почему каждый президент-демократ считает, что он должен преклоняться перед другими странами и критиковать американцев? skitwo

Почему он до сих пор находится в должности высшего должностного лица наших Соединённых Штатов Америки? Какие ещё нам нужны доказательства того, что он уничтожит эту страну? DitchDigger

Говорит как настоящий диктатор Read4All

Моя бабушка вела себя точно так же примерно на полпути к своему слабоумию! Это сделало семейные собрания очень весёлыми, мы никогда не знали, что она скажет. К счастью, она не управляла страной! kelleylv994

А некоторые отметили, что Байдену не стоит ругаться с американской прессой, которая кормит его.

Пресса добилась его избрания и теперь ему не нужна 3guyspop

Байден ругает американскую прессу? Не кусай руку, которая тебя кормит, приятель SituationNoWin

Также американцы отметили, что, несмотря на такие заявления президента, местные СМИ всё равно будут продолжать любить его и радоваться заранее подготовленным ответам на свои вопросы. Однако кто-то даже решил, что "шутка" Байдена говорит о его желании отобрать у граждан свободу слова.

Им нужна такая же пресса, как у Китая и Северной Кореи, и они близки к ней, ребята bben8

Его замечания показывают, что он хочет контролировать нас и вырвать СВОБОДУ grannymaw

Разве это не Индия может сажать репортёров в тюрьму за лживые истории на срок до девяти лет? О да, интересно, почему они так лучше себя ведут? К сожалению, пресса США по-прежнему будет любить Байдена и преклонять колени перед ним, заранее получая лучшие ответы на свои вопросы от его кураторов foxisgreatamericannews