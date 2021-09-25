Лавров допустил, что появление альянса AUKUS поспособствует сближению ЕС и России
По словам министра, новость о формировании союза вызывает вопросы, в частности, некоторые европейские страны могли даже затаить обиду. При этом он отметил, что Москва не будет вмешиваться в эти дела.
Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru
Новый трёхсторонний альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS) может вызвать интерес Евросоюза к сближению с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Это может повлиять и на наши отношения с Европейским союзом, может вызвать интерес в Евросоюзе к тому, чтобы с нами всё-таки сотрудничать, используя очевидные геополитические и геостратегические преимущества нахождения на одном огромном континенте. Тем более что центр мирового развития смещается в Азиатский регион", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.
По словам Лаврова, новость о появлении AUKUS вызывает вопросы, в частности, некоторые европейские страны могли даже затаить обиду. При этом министр отметил, что Москва не намерена вмешиваться в эти вопросы.
Напомним, 16 сентября США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Оно подразумевает помощь Соединённых Штатов в оснащении флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. Однако для этого Канберре пришлось выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок, что вызвало реакцию со стороны Парижа, воспринявшего подобное как предательство.
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