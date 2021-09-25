Лавров допустил, что появление альянса AUKUS поспособствует сближению ЕС и России

Новый трёхсторонний альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS) может вызвать интерес Евросоюза к сближению с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Это может повлиять и на наши отношения с Европейским союзом, может вызвать интерес в Евросоюзе к тому, чтобы с нами всё-таки сотрудничать, используя очевидные геополитические и геостратегические преимущества нахождения на одном огромном континенте. Тем более что центр мирового развития смещается в Азиатский регион", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

По словам Лаврова, новость о появлении AUKUS вызывает вопросы, в частности, некоторые европейские страны могли даже затаить обиду. При этом министр отметил, что Москва не намерена вмешиваться в эти вопросы.