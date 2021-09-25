Лавров рассказал о попытках Запада отвлечь внимание от "позорного провала" Киева
То, что сейчас за рубежом ухватились за тему думских выборов в Крыму, говорит лишь о переключении внимания с реальных проблем на Украине, убеждён министр.
Фото © Официальный сайт МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским позорно провалил обязательства по Минским договорённостям. И, чтобы хоть как-то отвлечь внимание от этого провала, западные политики заявляют о непризнании думских выборов в Крыму.
"То, что сейчас [на Западе] ухватились за эту крымскую тему, включая лихорадочный созыв так называемой "Крымской платформы" в Киеве и шум по поводу голосования, я думаю, что это — попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом Зеленским позорно провалил свои обязательства по Минским договорённостям относительно преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны", — сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.
Ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за думских выборов в Крыму. В Госдуме на это жёстко отреагировали. По словам депутата ГД прошлого созыва Константина Затулина, власти Незалежной не хотят признать то, что они пошли по пути предательства союзных отношений с Россией и за это понесли своё наказание.
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