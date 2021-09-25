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Лавров рассказал о попытках Запада отвлечь внимание от "позорного провала" Киева

То, что сейчас за рубежом ухватились за тему думских выборов в Крыму, говорит лишь о переключении внимания с реальных проблем на Украине, убеждён министр.

25 сентября, 17:36
<p>Фото © Официальный <a href="https://www.mid.ru/ru/home" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> МИД России</p>

Фото © Официальный сайт МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским позорно провалил обязательства по Минским договорённостям. И, чтобы хоть как-то отвлечь внимание от этого провала, западные политики заявляют о непризнании думских выборов в Крыму.

"То, что сейчас [на Западе] ухватились за эту крымскую тему, включая лихорадочный созыв так называемой "Крымской платформы" в Киеве и шум по поводу голосования, я думаю, что это — попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом Зеленским позорно провалил свои обязательства по Минским договорённостям относительно преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны", — сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

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Ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за думских выборов в Крыму. В Госдуме на это жёстко отреагировали. По словам депутата ГД прошлого созыва Константина Затулина, власти Незалежной не хотят признать то, что они пошли по пути предательства союзных отношений с Россией и за это понесли своё наказание.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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