Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским позорно провалил обязательства по Минским договорённостям. И, чтобы хоть как-то отвлечь внимание от этого провала, западные политики заявляют о непризнании думских выборов в Крыму.

"То, что сейчас [на Западе] ухватились за эту крымскую тему, включая лихорадочный созыв так называемой "Крымской платформы" в Киеве и шум по поводу голосования, я думаю, что это — попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом Зеленским позорно провалил свои обязательства по Минским договорённостям относительно преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны", — сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.