Путин и Эрдоган обсудят выполнение договорённостей по Идлибу
На встрече политики предметно рассмотрят вопрос соблюдения Анкарой данных Москве обязательств по борьбе с террористами в сирийском регионе. Как подчеркнул министр Лавров, процесс движется медленно.
Президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Обязательства Анкары по борьбе с террористами в сирийском Идлибе станут одной из ключевых тем переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которые намечены на 29 сентября и, как ожидается, пройдут в Сочи. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что два года назад Анкара заключила с Москвой договор о том, что будет вести жестокую борьбу с террористами в Идлибской зоне деэскалации. Также турецкие партнёры обязались идентифицировать данных преступников от тех вооружённых группировок, которые не являются террористическими и которые сотрудничают с правительственными войсками.
"Через несколько дней состоится очередная встреча президентов России и Турции. Там будет предметно рассматриваться вопрос, как это обязательство выполняется. Выполняется оно медленно, это очевидно", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.
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А ранее Эрдоган рассказал, чего ждёт от встречи один на один с Путиным. Турция и Россия — это две страны, играющие важную роль в Сирии, подчеркнул президент республики. Он отметил, что за всё время сотрудничества с РФ от Москвы не было "ничего плохого".
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