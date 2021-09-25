Путин и Эрдоган обсудят выполнение договорённостей по Идлибу

Обязательства Анкары по борьбе с террористами в сирийском Идлибе станут одной из ключевых тем переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, которые намечены на 29 сентября и, как ожидается, пройдут в Сочи. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что два года назад Анкара заключила с Москвой договор о том, что будет вести жестокую борьбу с террористами в Идлибской зоне деэскалации. Также турецкие партнёры обязались идентифицировать данных преступников от тех вооружённых группировок, которые не являются террористическими и которые сотрудничают с правительственными войсками.

"Через несколько дней состоится очередная встреча президентов России и Турции. Там будет предметно рассматриваться вопрос, как это обязательство выполняется. Выполняется оно медленно, это очевидно", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.