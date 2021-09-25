В Польше назвали способ превратить "Северный поток – 2" в руины

Так, отмечается, что Варшава уже одержала победу, когда доступ к процедуре сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG получила нефтегазовая компания PGNiG. По словам журналиста, польский концерн при необходимости сможет предъявлять претензии в Еврокомиссию и европейские суды по поводу "Северного потока – 2". Кроме того, "триумфом" Польши, по мнению Якубика, является вердикт Суда ЕС, согласно которому принципы энергетической солидарности должны быть распространены и на сухопутное продолжение "Северного потока – 1" в Германии. Согласно положению, газопровод не должен ущемлять интересы стран-членов, и Варшава, в свою очередь, может использовать это при претензиях к "Северному потоку – 2", так как считает его угрозой энергетической безопасности.

Якубик отметил, что ещё одной мерой давления могут стать действующие и новые санкции США, потому что они нацелены на компании, которые решат застраховать проект или провести техническую сертификацию, а без этого нельзя начать работу. Кроме того, Вашингтон может ввести ограничения, например, против 35 российских официальных лиц, включая глав нефтяных компаний. Журналист также привёл в статье слова депутата Европарламента Райнхарда Бьютикофера, который заявил, что "Северный поток – 2" может стать "инвестиционной руиной", так как его вводу в эксплуатацию может воспрепятствовать Еврокомиссия. По мнению Якубика, такой вариант развития событий вполне реален. Он также отметил, что если удастся вписать работу трубопровода в европейские нормы, то он будет не так опасен для Польши и ЕС, но останется "экзистенциальной угрозой" для Украины.