Кабмин выделит свыше 74 миллиардов рублей на строительство школ в регионах
Более того, к работе намерены подключить ещё и инвесторов. Планируется, что в ближайшие годы в 36 субъектах страны будет построено 128 современных учебных заведений.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Правительство России направит более 74 миллиардов рублей 36 регионам страны на реализацию проекта по строительству новых школ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 128 современных школ и появится более 93,7 тысячи дополнительных учебных мест", — сказано в записи на сайте кабмина.
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Помимо федерального спонсирования средства на строительство учебных заведений направят и сами регионы. Также к работе намерены подключить инвесторов. На данный момент кабмин распределил между регионами 43,5 миллиарда рублей. Планируется, что следующий этап отбора пройдёт в конце 2021 – начале 2022 года. В общей сложности на строительство школ в рамках программы "Развитие образования" в 2021–2024 годах государство планирует выделить 234,7 миллиарда рублей.
А ранее Лайф сообщал, что кабмин ежегодно будет направлять по 16 миллиардов рублей на закупку школьных автобусов и скорых. Мишустин подчеркнул, что до конца 2021 года регионы получат более четырёх тысяч школьных автобусов и порядка 1,6 тысячи автомобилей скорой помощи. Как указал премьер, на эти цели ранее было выделено почти 15,5 миллиарда рублей.
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