Кабмин выделит свыше 74 миллиардов рублей на строительство школ в регионах

Правительство России направит более 74 миллиардов рублей 36 регионам страны на реализацию проекта по строительству новых школ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 128 современных школ и появится более 93,7 тысячи дополнительных учебных мест", — сказано в записи на сайте кабмина.

Помимо федерального спонсирования средства на строительство учебных заведений направят и сами регионы. Также к работе намерены подключить инвесторов. На данный момент кабмин распределил между регионами 43,5 миллиарда рублей. Планируется, что следующий этап отбора пройдёт в конце 2021 – начале 2022 года. В общей сложности на строительство школ в рамках программы "Развитие образования" в 2021–2024 годах государство планирует выделить 234,7 миллиарда рублей.