Лавров: США и союзники вывели войска из Афганистана без осмысления последствий

Соединённые Штаты и их союзники по НАТО вывели свои войска из Афганистана, совершенно не задумываясь о последствиях. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"К сожалению, поспешный уход, назовём это так, войск США и других стран НАТО осуществлялся без какого-либо осмысления последствий, а последствия, как вы знаете, заключаются в том, что в Афганистане осталось очень много вооружений", — сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

Поскольку в стране осталось много различного оружия, теперь необходимо сделать так, чтобы оно не использовалось в неразумных целях, добавил Лавров.

К слову, поспешность вывода американских войск из Афганистана ранее критиковал и президент РФ Владимир Путин. На днях он сравнил этот поступок с бегством. Заявление прозвучало в ходе выступления российского лидера в режиме видеоконференции на саммите ШОС.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.