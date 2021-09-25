Демонстранты в Судане перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт

В восточной части Судана группа демонстрантов из Верховного совета племён беджа заблокировала аэропорт Кассала и перекрыла единственный нефтепровод, соединяющий Хартум и Хайю. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Верховный совет племён беджа.





Бунтовщики установили контроль над одной из железнодорожных станций по пути к побережью Красного моря, где расположен Порт-Судан и другие знаковые порты.

Известно, что восточные провинции страны испытывают острую нехватку значимых базовых услуг здравоохранения, образования. Частично население Судана проживает за чертой бедности.