Демонстранты в Судане перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт
А ещё бунтующие взяли под контроль одну из железнодорожных станций.
Фото © ТАСС / AP Photo / Marwan Ali
В восточной части Судана группа демонстрантов из Верховного совета племён беджа заблокировала аэропорт Кассала и перекрыла единственный нефтепровод, соединяющий Хартум и Хайю. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Верховный совет племён беджа.
Бунтовщики установили контроль над одной из железнодорожных станций по пути к побережью Красного моря, где расположен Порт-Судан и другие знаковые порты.
Известно, что восточные провинции страны испытывают острую нехватку значимых базовых услуг здравоохранения, образования. Частично население Судана проживает за чертой бедности.
Ранее сообщалось, что армия Судана предотвратила попытку госпереворота. Танки перекрыли дорогу к мосту Омдурман в столице страны.
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