Меняйло пригласил Путина на Северный Кавказ

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло пригласил президента России Владимира Путина посетить Северный Кавказ. Об этом он заявил на встрече главы государства с руководителями регионов, которая прошла в формате онлайн.

"При всей вашей занятости и плотном графике — я думаю, меня мои друзья и коллеги — главы республик поддержат — приглашаем вас к нам в гости на Кавказ", — сказал Меняйло, заметив, что в этом регионе есть что посмотреть и показать.

Меняйло также отметил, что 25 сентября в Северной Осетии отмечается День республики. Путин поздравил главу региона с праздником, а тот в свою очередь добавил, что передаст поздравление жителям. Кроме того, Меняйло пообещал сделать всё возможное для развития региона и улучшения качества жизни населения.