Переходное правительство талибов не отражает всё афганское общество, заявил Лавров

Сформированное в Афганистане "Талибаном"* переходное правительство не отражает всей палитры общества страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Первый шаг, который был сделан, с формированием переходной структуры правительственной, он, конечно, не отражает всей палитры афганского общества с точки зрения конфессиональной, политической", — сказал Лавров, отметив, что Россия продолжает контакты с талибами.

Глава МИД РФ также отметил, что самое главное — добиться, чтобы обещания, сделанные представителями радикальной организации, были исполнены. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация с санкциями в отношении талибов не ограничивает и не препятствует контактам с ними. Кроме того, резолюции СБ ООН не запрещают такое взаимодействие.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.