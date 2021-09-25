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Переходное правительство талибов не отражает всё афганское общество, заявил Лавров

Глава МИД РФ при этом отметил, что нынешняя ситуация с санкциями не мешает контактам с представителями радикальной организации.

25 сентября, 16:30
<p>Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Сформированное в Афганистане "Талибаном"* переходное правительство не отражает всей палитры общества страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Первый шаг, который был сделан, с формированием переходной структуры правительственной, он, конечно, не отражает всей палитры афганского общества с точки зрения конфессиональной, политической", — сказал Лавров, отметив, что Россия продолжает контакты с талибами.

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Глава МИД РФ также отметил, что самое главное — добиться, чтобы обещания, сделанные представителями радикальной организации, были исполнены. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация с санкциями в отношении талибов не ограничивает и не препятствует контактам с ними. Кроме того, резолюции СБ ООН не запрещают такое взаимодействие.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

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Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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