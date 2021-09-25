Лавров: Россия будет добиваться от ООН выполнения обязательств по выдаче виз США

Россия намерена добиваться от руководства секретариата ООН выполнения обязательств по выдаче американских виз представителям российской делегации для участия в Генеральной ассамблее. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Визы для делегации выдавались не только с учётом эпидемиологических соображений, но и с известной политической задержкой", — сказал Лавров на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Глава МИД уточнил, что допуски не получил целый ряд россиян, включая депутатов Госдумы, входящих в состав делегации, и Москва будет добиваться выполнения обязанностей, зафиксированных между ООН и США.