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Москва не приемлет попытки Запада дискриминировать российские вакцины, заявил Лавров

Страны ЕС и НАТО должны обратить внимание на соседние государства, которые приняли эффективные антиковидные препараты, разработанные в РФ, заметил дипломат.

25 сентября, 16:59
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Страны, в том числе относящиеся к Евросоюзу, которые зарегистрировали российские вакцины от коронавируса, должны показать пример другим государствам, пытающимся ограничивать и дискриминировать препараты. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы не приемлем попыток ограничивать, дискриминировать вакцины, которые не зарегистрированы в США, но многократно доказали свою эффективность. Это касается и "Спутника V", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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Глава МИД уточнил, что российские препараты зарегистрированы уже в ряде стран ЕС и это пример для других государств Европы и членов НАТО.

А ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил странам G20 взаимное признание вакцин от ковида. Он также обратил внимание на предложение по введению "зелёных коридоров", свободных от торговых войн и санкций, для снабжения медикаментами, оборудованием и технологиями для защиты от инфекции.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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