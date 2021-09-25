Москва не приемлет попытки Запада дискриминировать российские вакцины, заявил Лавров
Страны ЕС и НАТО должны обратить внимание на соседние государства, которые приняли эффективные антиковидные препараты, разработанные в РФ, заметил дипломат.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Страны, в том числе относящиеся к Евросоюзу, которые зарегистрировали российские вакцины от коронавируса, должны показать пример другим государствам, пытающимся ограничивать и дискриминировать препараты. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы не приемлем попыток ограничивать, дискриминировать вакцины, которые не зарегистрированы в США, но многократно доказали свою эффективность. Это касается и "Спутника V", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Глава МИД уточнил, что российские препараты зарегистрированы уже в ряде стран ЕС и это пример для других государств Европы и членов НАТО.
А ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил странам G20 взаимное признание вакцин от ковида. Он также обратил внимание на предложение по введению "зелёных коридоров", свободных от торговых войн и санкций, для снабжения медикаментами, оборудованием и технологиями для защиты от инфекции.
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