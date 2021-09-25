Путин объяснил высокий уровень поддержки властей в Чечне

Нереалистичный для кого-то уровень поддержки властей в Чеченской Республике объясняется плодотворной работой руководства региона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Партия "Единая Россия" в Чечне набрала 96% голосов, а действующий лидер Рамзан Кадыров — 99,7%.

Как отметил глава государства на встрече с руководителями регионов России, этот результат может показаться нереальным, однако для его понимания можно обратить внимание на город Грозный.

"Если посмотреть, с чего вы начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в тот момент, когда вы возглавили республику, посмотреть на центр Грозного, на площадь Минутка и сейчас с птичьего полёта посмотреть на Грозный, будет понятен результат этого голосования", — сказал Путин Кадырову.

Президент отметил, что многое под руководством главы региона сделано талантом и трудолюбием чеченского народа.