Путин объяснил высокий уровень поддержки властей в Чечне
По словам главы государства, под руководством Рамзана Кадырова многое выполнено талантом и трудолюбием народа республики.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Нереалистичный для кого-то уровень поддержки властей в Чеченской Республике объясняется плодотворной работой руководства региона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Партия "Единая Россия" в Чечне набрала 96% голосов, а действующий лидер Рамзан Кадыров — 99,7%.
Как отметил глава государства на встрече с руководителями регионов России, этот результат может показаться нереальным, однако для его понимания можно обратить внимание на город Грозный.
"Если посмотреть, с чего вы начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в тот момент, когда вы возглавили республику, посмотреть на центр Грозного, на площадь Минутка и сейчас с птичьего полёта посмотреть на Грозный, будет понятен результат этого голосования", — сказал Путин Кадырову.
Президент отметил, что многое под руководством главы региона сделано талантом и трудолюбием чеченского народа.
Напомним, участвовать в борьбе за пост главы Чечни Кадырова в июне призвал сам Владимир Путин. 6 июля тогда действующий глава региона выдвинул свою кандидатуру, а после победил с большим отрывом.
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