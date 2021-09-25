Лавров: У Москвы нет сведений о непризнании думских выборов Европой

У Москвы нет сведений об оценках Евросоюза о признании или непризнании прошедших в России выборов в Госдуму, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также обсудил с верховным представителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем соответствующее заявление Европарламента.

"Насчёт признавать или не признавать выборы, рекомендаций Европарламента — мы не слышали каких-либо оценок от Евросоюза как такового, потому что Европарламент — это не структура, которая определяет политику Евросоюза", — сказал Лавров на пресс-конференции Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке.

На встрече с Боррелем министр процитировал некоторые его оценки, включая "абсолютно неприемлемые заявления о том, что Евросоюз различает режим в Москве и российский народ", а глава дипломатии "очень неловко и невнятно оправдывался".

"Но было видно, что он понимает, что это была плохая фраза, как минимум. Надеюсь, что только фраза, а не мысль. Иногда бывает, знаете, слово слетит с языка, а потом жалеют люди", — заметил Лавров.