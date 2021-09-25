Фильм с дочкой Бодрова в главной роли признан лучшим на "Кинотавре"

Жюри "Кинотавра" назвало драму "Море волнуется раз" Николая Хомерики лучшим фильмом. Лучшей актрисой признана Ольга Бодрова, сыгравшая в этой картине главную роль. Награду за лучшую мужскую роль получил актёр Павел Деревянко, сыгравший в триллере "Подельники" Евгения Григорьева.

"Этот фильм если заходит, то он заходит. Я рад, что вам зашло. На основе нашей с женой жизни эта история была придумана. Спасибо вам", — сказал Хомерики, получая награду.

В "Море волнуется раз" перед зрителями предстаёт история влюблённой пары, которая прячется от людей в старом домике посреди леса. Их уединение нарушают ночные кошмары девушки. Ей снилось, как её накрывает огромной волной. В один день влюблённые встретили супружескую пару, живущую по соседству, которая оказалась очень похожей на них самих.

Жюри кинофестиваля "Кинотавр" возглавила актриса Чулпан Хаматова. Она со сценаристом Олегом Маловичко, продюсером Петром Ануровым, режиссёром Петром Бусловым, актёром Петром Фёдоровым, оператором Юрием Никогосовым, киноведом Лилией Немченко оценивала 15 картин основной конкурсной программы.