"Вреда гораздо больше": Вирусолог оценил исследование учёных о повышенной защите от ковида у курильщиков
Предположительно, в составе сигарет есть химические вещества, которые препятствуют связыванию вируса, однако вкупе с дымом они не приносят ничего полезного.
Фото © Shutterstock
Курение влияет на распространение коронавируса, однако вред от него перебивает потенциальную пользу. Такое мнение высказал доктор биологических наук Алексей Аграновский.
"Возможно, есть химические вещества, которые препятствуют связыванию вируса, и я допускаю, что они есть среди компонентов табачного дыма", — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".
Однако эксперт подчеркнул, что смола, канцерогены и другие вредные вещества в сигаретах нивелируют потенциальную пользу за счёт вдыхания некоторого количества ингибиторов связывания коронавируса. Он предположил, что, возможно, учёным удастся выделить полезные вещества, блокирующие связывание, и применять их отдельно, но вместе с сигаретным дымом здоровью человека вреда наносится гораздо больше.
Ранее учёные из Университета Хиросимы и Кансайского медицинского университета выяснили, почему курильщики реже заражаются коронавирусом. Однако было доказано и то, что табак усугубляет течение этого заболевания.
Комментариев: 0