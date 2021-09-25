Курение влияет на распространение коронавируса, однако вред от него перебивает потенциальную пользу. Такое мнение высказал доктор биологических наук Алексей Аграновский.

"Возможно, есть химические вещества, которые препятствуют связыванию вируса, и я допускаю, что они есть среди компонентов табачного дыма", — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".