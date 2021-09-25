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"Вреда гораздо больше": Вирусолог оценил исследование учёных о повышенной защите от ковида у курильщиков

Предположительно, в составе сигарет есть химические вещества, которые препятствуют связыванию вируса, однако вкупе с дымом они не приносят ничего полезного.

25 сентября, 18:21
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Курение влияет на распространение коронавируса, однако вред от него перебивает потенциальную пользу. Такое мнение высказал доктор биологических наук Алексей Аграновский.

"Возможно, есть химические вещества, которые препятствуют связыванию вируса, и я допускаю, что они есть среди компонентов табачного дыма", — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".

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Однако эксперт подчеркнул, что смола, канцерогены и другие вредные вещества в сигаретах нивелируют потенциальную пользу за счёт вдыхания некоторого количества ингибиторов связывания коронавируса. Он предположил, что, возможно, учёным удастся выделить полезные вещества, блокирующие связывание, и применять их отдельно, но вместе с сигаретным дымом здоровью человека вреда наносится гораздо больше.

Ранее учёные из Университета Хиросимы и Кансайского медицинского университета выяснили, почему курильщики реже заражаются коронавирусом. Однако было доказано и то, что табак усугубляет течение этого заболевания.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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