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В Белоруссии задержали причастных к исполнению терактов в Могилёвской области

В августе и сентябре они оставляли в разных местах, в том числе и на железнодорожных путях, предметы, похожие на взрывные устройства.

25 сентября, 18:12
<p>Скриншот видео © YouTube <a href="https://www.youtube.com/channel/UC0Erwzw6uPDY8cxD26BmE2A" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Александров</a></p>

Скриншот видео © YouTube Александр Александров

Белорусские правоохранители задержали троих жителей Бобруйска, которые подозреваются в исполнении террористических действий в Могилёвской области. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии.

"Сотрудники уголовного розыска МВД, УВД Могилёвщины во взаимодействии с ГУБОПиК установили причастных к преступлениям лиц. Ими оказались трое жителей Бобруйска в возрасте 27, 30 и 45 лет", — сказано в записи.

Мужчины в августе и сентябре оставляли в разных местах, в том числе и на железнодорожных путях, предметы, похожие на взрывные устройства. А 24 сентября они сожгли стрелковый тир на стрельбище Киселевичи.

В Белоруссии задержан мужчина, планировавший покушения на правоохранителей и чиновников

В Белоруссии задержан мужчина, планировавший покушения на правоохранителей и чиновников

В отношении них возбуждены уголовные дела, один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, в том числе совершённым в Минске, устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к акту терроризма в столице республики.

А ранее Лайф рассказывал, что украинца могут посадить в Белоруссии на четыре года из-за трафаретов с тараканом. Мужчину задержали ещё в прошлом сентябре, но недавно появилась видеозапись с его признанием.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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