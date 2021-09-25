В Белоруссии задержали причастных к исполнению терактов в Могилёвской области

Белорусские правоохранители задержали троих жителей Бобруйска, которые подозреваются в исполнении террористических действий в Могилёвской области. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Белоруссии.

"Сотрудники уголовного розыска МВД, УВД Могилёвщины во взаимодействии с ГУБОПиК установили причастных к преступлениям лиц. Ими оказались трое жителей Бобруйска в возрасте 27, 30 и 45 лет", — сказано в записи.

Мужчины в августе и сентябре оставляли в разных местах, в том числе и на железнодорожных путях, предметы, похожие на взрывные устройства. А 24 сентября они сожгли стрелковый тир на стрельбище Киселевичи.

В отношении них возбуждены уголовные дела, один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, в том числе совершённым в Минске, устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к акту терроризма в столице республики.