Лавров: Среди ведущих держав нет согласия насчёт принципов мироустройства

Ведущие державы не имеют согласия касаемо принципов мироустройства, поэтому широкое сотрудничество государств очень востребовано. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"По большому счёту у нас нет иного выбора: широкое сотрудничество Объединённых Наций особенно востребовано сейчас, когда число проблем на глобальной повестке продолжает расти. <…> А среди ведущих держав нет согласия относительно принципов мироустройства", — сказал дипломат на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр указал на расширяющийся спектр трансграничных угроз, а также на многочисленные региональные очаги напряжённости, которые несут дестабилизирующий заряд. Право сильного, подчеркнул он, всё чаще пытаются применять против силы права. Поэтому обсуждение стран, собравшихся в зале Генассамблеи, символизирует коллективное стремление к восстановлению нормального общения, прерванного пандемией.