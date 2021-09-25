Лавров: Среди ведущих держав нет согласия насчёт принципов мироустройства
Обсуждение на Генассамблее ООН символизирует коллективное стремление к восстановлению нормального общения, прерванного пандемией, заметил глава МИД РФ.
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Ведущие державы не имеют согласия касаемо принципов мироустройства, поэтому широкое сотрудничество государств очень востребовано. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"По большому счёту у нас нет иного выбора: широкое сотрудничество Объединённых Наций особенно востребовано сейчас, когда число проблем на глобальной повестке продолжает расти. <…> А среди ведущих держав нет согласия относительно принципов мироустройства", — сказал дипломат на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.
Министр указал на расширяющийся спектр трансграничных угроз, а также на многочисленные региональные очаги напряжённости, которые несут дестабилизирующий заряд. Право сильного, подчеркнул он, всё чаще пытаются применять против силы права. Поэтому обсуждение стран, собравшихся в зале Генассамблеи, символизирует коллективное стремление к восстановлению нормального общения, прерванного пандемией.
А ранее Сергей Лавров заявил, что США и союзники вывели войска из Афганистана без осмысления последствий. Поскольку в азиатской стране осталось много различного оружия, теперь необходимо сделать так, чтобы оно не использовалось в неразумных целях, отметил глава МИД РФ.
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