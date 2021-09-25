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Мясников рассказал о людях, не болеющих ковидом и СПИДом

Долгожителями же считаются те, кто смог выиграть "в генетическую лотерею", уточнил телеврач.

25 сентября, 18:39
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Все заболевания человека в той или иной мере генетически обусловлены, ведь ген определяет ответ иммунитета и массу других вещей. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Мы привыкли считать, что групп крови четыре, но на самом деле их гораздо больше. Кроме того, врачи научились определять, какая группа крови более восприимчива к той или иной инфекции", — сказал Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

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По его словам, люди с первой группой чаще имеют язву желудка, со второй — рак желудка и болеют ковидом, в то время как первая группа защищена от вируса. Представители третьей и четвёртой группы сталкиваются с раком поджелудочной.

Мясников подчеркнул, что долгожители — это люди, выигравшие "в генетическую лотерею". У человека, уточнил он, в семье которого прямые родственники дожили до ста лет, шанс дожить до такого возраста в 17 раз больше, чем у тех, у кого таких близких нет.

Кроме того, теледоктор рассказал о существовании людей, генетически защищённых от СПИДа. Такие пациенты могут получить ВИЧ-инфекцию, однако в более серьёзную стадию она не разовьётся. А есть и граждане, которые никогда не заболеют ковидом, и к ним относятся не только люди с первой группой крови, заметил медик.

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Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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