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Москва направила США 45 запросов из-за кибератак на российские ресурсы

Ответов получено лишь девять. Между тем глава МИД РФ Лавров напомнил о выбранной ранее стратегии системной двусторонней работы по данному вопросу.

25 сентября, 18:44
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Конкретные факты по кибератакам на российские ресурсы в 45 официальных запросах указала и направила в США Россия, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

"Наибольшее количество хакерских атак на наши ресурсы было из США, примерно половина. Мы 45 раз направляли официальные запросы с конкретным указанием фактов, требующих разбирательства, американским коллегам", — сообщил Лавров.

Министр уточнил, что ответов со стороны США на запросы было получено только девять. В свою очередь РФ отозвалась на все десять запросов, полученных из Штатов. Лавров отметил, что американцы согласились перейти от единичных жалоб к системной работе после обсуждения президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом темы кибербезопасности в Женеве. "Установлены специальные каналы между службами, которые занимаются кибербезопасностью, есть надежда на то, что дело сдвинется", — добавил министр.

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Как сообщал Лайф ранее, Лавров заявил, что Москва не имеет отношения к сотрудничеству российской ЧВК и властей Мали. Деятельность, осуществляемая военной компанией из РФ на территории западноафриканского государства, законна, указал дипломат.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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