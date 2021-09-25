Москва направила США 45 запросов из-за кибератак на российские ресурсы

Конкретные факты по кибератакам на российские ресурсы в 45 официальных запросах указала и направила в США Россия, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

"Наибольшее количество хакерских атак на наши ресурсы было из США, примерно половина. Мы 45 раз направляли официальные запросы с конкретным указанием фактов, требующих разбирательства, американским коллегам", — сообщил Лавров.

Министр уточнил, что ответов со стороны США на запросы было получено только девять. В свою очередь РФ отозвалась на все десять запросов, полученных из Штатов. Лавров отметил, что американцы согласились перейти от единичных жалоб к системной работе после обсуждения президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом темы кибербезопасности в Женеве. "Установлены специальные каналы между службами, которые занимаются кибербезопасностью, есть надежда на то, что дело сдвинется", — добавил министр.