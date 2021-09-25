Лавров: Россия предоставила все данные с радаров по рейсу MH17
А вот украинская сторона предоставлять информацию отказывается — якобы на период катастрофы приборы выключились, заметил дипломат.
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Власти Украины отказываются предоставлять данные с радаров по рухнувшему в 2014 году малайзийскому "боингу". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.
"Мы про малайзийский "боинг" предоставили все данные с радаров, многое другое. Украинцы отказываются давать данные с радаров, якобы они у них все выключились на период этой катастрофы, отказываются предоставлять переговоры диспетчера с самолётом", — сообщил Лавров.
Ранее Лайф писал, что отец жертв рухнувшего рейса МН17 заявил о магии цифры семь. Эверт ван Зайтвелд считает, что "боинг" сбили преднамеренно с целью изменить ход событий вооружённого конфликта на востоке Украины.
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.
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