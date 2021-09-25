НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лавров: Россия предоставила все данные с радаров по рейсу MH17

А вот украинская сторона предоставлять информацию отказывается — якобы на период катастрофы приборы выключились, заметил дипломат.

25 сентября, 18:55
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Peter Dejong, Pool</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Peter Dejong, Pool

Власти Украины отказываются предоставлять данные с радаров по рухнувшему в 2014 году малайзийскому "боингу". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

"Мы про малайзийский "боинг" предоставили все данные с радаров, многое другое. Украинцы отказываются давать данные с радаров, якобы они у них все выключились на период этой катастрофы, отказываются предоставлять переговоры диспетчера с самолётом", — сообщил Лавров.

Ключевой свидетель заявил следствию по делу MH17, что не видел ЗРК "Бук" в Донбассе

Ключевой свидетель заявил следствию по делу MH17, что не видел ЗРК "Бук" в Донбассе

Ранее Лайф писал, что отец жертв рухнувшего рейса МН17 заявил о магии цифры семь. Эверт ван Зайтвелд считает, что "боинг" сбили преднамеренно с целью изменить ход событий вооружённого конфликта на востоке Украины.

Россия и США пока не пришли к взаимоприемлемому варианту обмена заключёнными

Россия и США пока не пришли к взаимоприемлемому варианту обмена заключёнными

Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Лавров рассказал о попытках Запада отвлечь внимание от "позорного провала" Киева

сегодня в 17:36

Отец жертв рухнувшего рейса МН17 заявил о магии цифры семь

13 сентября, 16:05

В Белоруссии задержали причастных к исполнению терактов в Могилёвской области

сегодня в 18:12

РФ ожидает отказа США от методов навязывания собственной модели развития

сегодня в 18:59

Лавров: Среди ведущих держав нет согласия насчёт принципов мироустройства

сегодня в 18:51

Новости партнеров

Layer 1