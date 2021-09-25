Лавров: Россия предоставила все данные с радаров по рейсу MH17

Власти Украины отказываются предоставлять данные с радаров по рухнувшему в 2014 году малайзийскому "боингу". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

"Мы про малайзийский "боинг" предоставили все данные с радаров, многое другое. Украинцы отказываются давать данные с радаров, якобы они у них все выключились на период этой катастрофы, отказываются предоставлять переговоры диспетчера с самолётом", — сообщил Лавров.

Ранее Лайф писал, что отец жертв рухнувшего рейса МН17 заявил о магии цифры семь. Эверт ван Зайтвелд считает, что "боинг" сбили преднамеренно с целью изменить ход событий вооружённого конфликта на востоке Украины.