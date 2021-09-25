"Так разговаривать нельзя": Лавров рассказал, как Боррель уговаривал "не работать" в Африке
Глава российского МИД указал, что это в первую очередь оскорбительно для Мали, власти которой пригласили партнёров.
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель убеждал Россию "не работать" в Африке в сфере безопасности, потому что это "их место", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как мне сказал Жозеп Боррель, вы лучше вообще в Африке не работайте, потому что Африка — это наше место. Вот прямо так и сказал", — рассказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.
Главу российского МИД возмутило такое предложение. Говорить о том, что "я здесь первый, поэтому вы отсюда уходите", указал министр, это оскорбительно в первую очередь для Мали, которая пригласила внешних партнёров. А во-вторых, сказал Лавров, "так разговаривать вообще ни с кем нельзя". Он отметил, что лучше было бы синхронизировать действия и ЕС, и РФ в том, что касается борьбы с терроризмом, и не только в Мали, но и в целом в Сахаро-Сахельском регионе.
Ранее Лайф сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем ситуацию в Афганистане, на Украине, в Мали, а также иранскую ядерную сделку и ближневосточное урегулирование на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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