"Как мне сказал Жозеп Боррель, вы лучше вообще в Африке не работайте, потому что Африка — это наше место. Вот прямо так и сказал", — рассказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Главу российского МИД возмутило такое предложение. Говорить о том, что "я здесь первый, поэтому вы отсюда уходите", указал министр, это оскорбительно в первую очередь для Мали, которая пригласила внешних партнёров. А во-вторых, сказал Лавров, "так разговаривать вообще ни с кем нельзя". Он отметил, что лучше было бы синхронизировать действия и ЕС, и РФ в том, что касается борьбы с терроризмом, и не только в Мали, но и в целом в Сахаро-Сахельском регионе.