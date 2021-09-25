Какой штамм останется доминирующим до конца пандемии, спрогнозировал вирусолог

В России бал пандемии до самого её окончания будет править штамм "дельта". Ожидается, что главную роль во время четвёртого подъёма заболеваемости будет исполнять он же. Такое предположение в беседе с Ura.ru высказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"Дельта" на ближайшее время, а может, и до конца эпидемии, будет доминирующим штаммом. Особенности эпидемиологической ситуации в том, что будут болеть и переносить вирус подростки и дети и вирус будет распространяться в школах и детских учреждениях", — сказал Аграновский.

Он добавил, что в городах главным источником распространения коронавируса выступает транспорт.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов в беседе с агентством согласился с предположением о вероятном лидерстве штамма "дельта".

"Он является доминирующим и, скорее всего, им останется. Пока нет оснований, что будет какой-то новый доминирующий штамм", — сказал он.