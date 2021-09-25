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Какой штамм останется доминирующим до конца пандемии, спрогнозировал вирусолог

В мегаполисах основным источником распространения заразы по-прежнему остаётся общественный транспорт.

25 сентября, 19:05
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В России бал пандемии до самого её окончания будет править штамм "дельта". Ожидается, что главную роль во время четвёртого подъёма заболеваемости будет исполнять он же. Такое предположение в беседе с Ura.ru высказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"Дельта" на ближайшее время, а может, и до конца эпидемии, будет доминирующим штаммом. Особенности эпидемиологической ситуации в том, что будут болеть и переносить вирус подростки и дети и вирус будет распространяться в школах и детских учреждениях", — сказал Аграновский.

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Он добавил, что в городах главным источником распространения коронавируса выступает транспорт.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов в беседе с агентством согласился с предположением о вероятном лидерстве штамма "дельта".

"Он является доминирующим и, скорее всего, им останется. Пока нет оснований, что будет какой-то новый доминирующий штамм", — сказал он.

Ранее вирусолог рассказал, каким регионам России может грозить новая волна ковида. Врач заострил внимание на распространении штамма "дельта", который, попав на "благоприятную почву", даст новый подъём статистики заражения.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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