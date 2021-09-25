Как вести себя при встрече с агрессивными душевнобольными, объяснил психотерапевт
По мнению врача, людям нужно быть особенно осторожными в больших городах. С неадекватным незнакомцем не стоит вступать в диалог.
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Чтобы не попасть в неприятную историю при встрече с подозрительным человеком, нужно без раздумий отойти от него на безопасное расстояние и вызвать полицию. Об этом предупредил профессор Московского института психоанализа, кандидат медицинских наук Александр Полеев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Комментируя случай в одном из столичных "Магнитов", где мужчина в женской одежде с топором бросился на покупателей, Полеев отметил, что нападавший мог находиться в состоянии психического расстройства.
"Если по какой-то причине вы вступили в диалог с таким человеком, то этот разговор нужно заканчивать и уходить под каким-то предлогом. А затем вызывать полицию и скорую", — сказал специалист.
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По его мнению, человек в состоянии обострения не контролирует себя. Любое слово со стороны может спровоцировать его на агрессию. Поэтому нужно помнить о том, что в диалог с опасным незнакомцем вступать категорически нельзя.
"Словами его не успокоишь, это не психогенное расстройство, это органическое расстройство. В мозгу происходят определённые физиологические процессы, и слова здесь ничего не дадут", — объяснил Полеев.
Эксперт уточнил, что в случае с людьми, ощущающими себя представителями противоположного пола, речь идёт о бредовом расстройстве в рамках шизофрении или истинном транссексуализме. Встреча с транссексуалом при этом ничем не грозит. А вот страдающий бредовым расстройством человек склонен к агрессии.
"Родственники, знакомые, соседи должны сообщить о таком больном в психиатрический диспансер по месту жительства, и диспансер пришлёт врача для беседы и осмотра. Если вы столкнулись с таким человеком уже в действии, то лучше держаться от него подальше, потому что процессы в его мозгу непредсказуемы", — предупредил психотерапевт.
По мнению врача, людям нужно быть особенно осторожными в больших городах.
Напомним, сегодня на севере Москвы мужчина в женской одежде напал на покупателей "Магнита" с топором. Таким образом он решил проучить обидчиков за оскорбления из-за странного прикида. По нашим данным, неадекват состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Его задержали, а пострадавших госпитализировали.
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