НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Как вести себя при встрече с агрессивными душевнобольными, объяснил психотерапевт

По мнению врача, людям нужно быть особенно осторожными в больших городах. С неадекватным незнакомцем не стоит вступать в диалог.

25 сентября, 19:20
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Чтобы не попасть в неприятную историю при встрече с подозрительным человеком, нужно без раздумий отойти от него на безопасное расстояние и вызвать полицию. Об этом предупредил профессор Московского института психоанализа, кандидат медицинских наук Александр Полеев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Комментируя случай в одном из столичных "Магнитов", где мужчина в женской одежде с топором бросился на покупателей, Полеев отметил, что нападавший мог находиться в состоянии психического расстройства.

"Если по какой-то причине вы вступили в диалог с таким человеком, то этот разговор нужно заканчивать и уходить под каким-то предлогом. А затем вызывать полицию и скорую", — сказал специалист.

"А вы что, любите животики смотреть, да?": В Нижневартовске ревнивец избил врача после осмотра супруги-мусульманки

"А вы что, любите животики смотреть, да?": В Нижневартовске ревнивец избил врача после осмотра супруги-мусульманки

По его мнению, человек в состоянии обострения не контролирует себя. Любое слово со стороны может спровоцировать его на агрессию. Поэтому нужно помнить о том, что в диалог с опасным незнакомцем вступать категорически нельзя.

Психиатр рассказала, кто наиболее подвержен постковидной депрессии

Психиатр рассказала, кто наиболее подвержен постковидной депрессии

"Словами его не успокоишь, это не психогенное расстройство, это органическое расстройство. В мозгу происходят определённые физиологические процессы, и слова здесь ничего не дадут", объяснил Полеев.

Эксперт уточнил, что в случае с людьми, ощущающими себя представителями противоположного пола, речь идёт о бредовом расстройстве в рамках шизофрении или истинном транссексуализме. Встреча с транссексуалом при этом ничем не грозит. А вот страдающий бредовым расстройством человек склонен к агрессии.

Психиатр рассказал, может ли пермский стрелок вспомнить "забытое" им массовое убийство

Психиатр рассказал, может ли пермский стрелок вспомнить "забытое" им массовое убийство

"Родственники, знакомые, соседи должны сообщить о таком больном в психиатрический диспансер по месту жительства, и диспансер пришлёт врача для беседы и осмотра. Если вы столкнулись с таким человеком уже в действии, то лучше держаться от него подальше, потому что процессы в его мозгу непредсказуемы", — предупредил психотерапевт.

По мнению врача, людям нужно быть особенно осторожными в больших городах.

Напомним, сегодня на севере Москвы мужчина в женской одежде напал на покупателей "Магнита" с топором. Таким образом он решил проучить обидчиков за оскорбления из-за странного прикида. По нашим данным, неадекват состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Его задержали, а пострадавших госпитализировали.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Психотерапевт Файнзильберг назвал острой проблему деструктивного влияния Интернета на молодёжь

вчера в 13:37

Синоптики рассказали, когда в Москву придёт бабье лето

сегодня в 19:49

Член СПЧ предложил перенять опыт Китая для борьбы с подростковой агрессией

вчера в 09:10

"Крестовый поход на несогласных": Лавров назвал "саммит демократий" движением к расколу мирового сообщества

сегодня в 20:23

Трамп назвал то единственное, что может удержать его от участия в новых выборах

сегодня в 20:17

Новости партнеров

Layer 1