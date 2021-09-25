В Сочи мужчина открыл стрельбу на первом этаже торгового центра в Центральном районе. У него был пистолет. Злоумышленника быстро задержала охрана.

По данным Лайфа, это случилось в ТЦ "Моремолл" в салоне связи. Там возник конфликт между молодыми людьми, и один из них решил пустить в ход травматический пистолет, он выстрелил в пол. Судя по кадрам, которые публикуют очевидцы в социальных сетях, мужчина сопротивлялся задержанию, кричал, что он "самый адекватный".