"Я самый адекватный": В Сочи посетитель торгового центра открыл стрельбу
По предварительным данным, никто не пострадал. Злоумышленника быстро задержала охрана комплекса.
В Сочи посетитель торгового центра открыл стрельбу / Видео © VK / chpsochi
В Сочи мужчина открыл стрельбу на первом этаже торгового центра в Центральном районе. У него был пистолет. Злоумышленника быстро задержала охрана.
По данным Лайфа, это случилось в ТЦ "Моремолл" в салоне связи. Там возник конфликт между молодыми людьми, и один из них решил пустить в ход травматический пистолет, он выстрелил в пол. Судя по кадрам, которые публикуют очевидцы в социальных сетях, мужчина сопротивлялся задержанию, кричал, что он "самый адекватный".
Ранее Лайф рассказывал, что россиянин был задержан за стрельбу из травматического пистолета в Париже. Пострадало четыре человека, нападавший взят под стражу.
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