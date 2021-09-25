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"Я самый адекватный": В Сочи посетитель торгового центра открыл стрельбу

По предварительным данным, никто не пострадал. Злоумышленника быстро задержала охрана комплекса.

25 сентября, 19:23

В Сочи посетитель торгового центра открыл стрельбу / Видео © VK / chpsochi

В Сочи мужчина открыл стрельбу на первом этаже торгового центра в Центральном районе. У него был пистолет. Злоумышленника быстро задержала охрана.

По данным Лайфа, это случилось в ТЦ "Моремолл" в салоне связи. Там возник конфликт между молодыми людьми, и один из них решил пустить в ход травматический пистолет, он выстрелил в пол. Судя по кадрам, которые публикуют очевидцы в социальных сетях, мужчина сопротивлялся задержанию, кричал, что он "самый адекватный".

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Ранее Лайф рассказывал, что россиянин был задержан за стрельбу из травматического пистолета в Париже. Пострадало четыре человека, нападавший взят под стражу.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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