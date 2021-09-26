Японский учёный заявил о пользе зелёного чая для защиты от рака

Зелёный чай богат катехинами — природными антиоксидантами. Этот напиток, как говорит учёный, доктор сельскохозяйственных наук Ёити Фукусима, защищает от простуды и гриппа, продлевает молодость, снижает риск проблем с памятью, а также предотвращает развитие различных видов рака.

В беседе с японской газетой "Нихон кэйдзай" Фукусима заявил, что для полноценного ощущения полезных свойств зелёного чая необходимо выпивать по несколько больших кружек этого напитка. Катехины накапливаются в крови через один-два часа после употребления и выводятся из организма через три-четыре часа.

"В отличие от чёрного чая и чая улун, которые также изготавливаются из листьев чайного дерева и подвергаются ферментации, зелёный чай замачивают, чтобы остановить процесс ферментации и сохранить аромат и ярко-зелёный цвет свежих чайных листьев. Полифенолы, содержащиеся в зелёном чае, называются чайными катехинами. Они обладают сильным антиоксидантным действием", — рассказал Ёити Фукусима.

Он уверен, что ежедневное употребление чая поможет предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, деменцию, пародонтоз и метаболический синдром. Также повышается защита организма от вирусов, в том числе гриппа.