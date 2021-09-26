Названы категории россиян, кому поднимут зарплату с 1 октября

Сотрудникам ряда бюджетных организаций проиндексируют заработную плату с 1 октября. В частности, это работники МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных учреждений для инвалидов.

Как пишет МК, в среднем зарплата у этих бюджетников вырастет на четыре процента. Показатель может меняться в зависимости от региона и профессии. Например, у субъектов РФ есть право самостоятельно определять размер надбавки, при этом её величина не может быть ниже установленной на федеральном уровне. Кроме того, произойдёт индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада.

Индексация не затронет сотрудников тех бюджетных сфер, которые упоминались в майских указах президента (медработники, педагоги и другие), так как им оклады индексируют с 1 января.

"В первом полугодии 2021 года среднемесячная номинальная оплата в целом по стране составила 54 595 рублей, по данным Росстата. При этом, например, в отраслях с преобладающей бюджетной составляющей зарплаты таковы: административная деятельность — 38 534 рубля, госуправление — 53 066 рублей, образование — 45 219 рублей, здравоохранение — 49 430 рублей, культура, спорт, развлечения — 51 055 рублей. Ни в одном из указанных направлений заработки не дотягивают до среднего уровня", — прокомментировал МК индексацию главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.