Врач назвал самые распространённые виды рака в России

Рак лёгкого, кишечника, желудка, груди и шейки матки — самые распространённые виды этого заболевания в России. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказал врач-онколог Евгений Глухов.

Проблемы с лёгкими у россиян чаще всего связаны с курением, тогда как алкоголь способствует развитию онкологии в верхних отделах желудка. Также на риск возникновения рака желудка может влиять специфичная пища. Например, слишком острая или слишком жирная. Она в том числе может стать причиной проблем с кишечником, отметил Глухов.

"Поэтому не стоит злоупотреблять национальными кухнями, лучше придерживаться нейтрального рациона, здорового питания", — посоветовал врач.

Рак груди и шейки матки — исключительно женские онкозаболевания. Но если второе может быть вызвано вирусом папилломы человека, то первое чаще всего передаётся по наследству. Поэтому медик порекомендовал не рисковать и своевременно обратиться к специалисту, если ранее в семье кто-либо болел раком.