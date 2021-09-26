В России за сутки выявили 22 498 случаев коронавируса — это максимум с 8 августа

В России за минувшие сутки выявлено 22 498 случаев CoViD-19 в 85 регионах, из них 1758 (7,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Это максимум с 8 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Уточняется, что всего в стране нарастающим итогом выявлено 7 420 913 человек в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончалось 203 900 человек, 805 летальных исходов зафиксированы в минувшие сутки.