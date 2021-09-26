В России за сутки выявили 22 498 случаев коронавируса — это максимум с 8 августа
За весь период пандемии в РФ от инфекции скончалось более 200 тысяч пациентов.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
В России за минувшие сутки выявлено 22 498 случаев CoViD-19 в 85 регионах, из них 1758 (7,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Это максимум с 8 августа, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Фото © Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией
Уточняется, что всего в стране нарастающим итогом выявлено 7 420 913 человек в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончалось 203 900 человек, 805 летальных исходов зафиксированы в минувшие сутки.
Ранее вирусолог пояснил, каким регионам России может грозить новая волна ковида. Врач заострил внимание на распространении штамма "дельта". Попав на благоприятную почву, он и даст новый подъём статистики заражения.
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