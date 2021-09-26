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Нарышкин призвал не терять бдительность после создания альянса AUKUS

По его словам, Вашингтон таким образом пытается сохранить влияние над отдельными территориями.

26 сентября, 08:52
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Россия не должна терять бдительность в связи с созданием нового военного альянса — AUKUS, — в который вошли Австралия, Великобритания и США. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Возьмите, к примеру, недавние события, связанные с созданием нового военно-технологического альянса между США, Великобританией и Австралией. Что это — время покажет. Но при этом нам нужно быть внимательными", — сказал он в беседе с RT.

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По словам Нарышкина, недавние заявления американской администрации о приоритете внутренней безопасности страны разнятся с фактическими действиями Вашингтона, который продолжает разработку наступательных планов ради сохранения влияния над разными территориями.

"Я бы сказал, что заявления президента США и руководителей администрации являются в первую очередь реакцией на позорное бегство из Афганистана. Мы же знаем, что часто слова руководителей США расходятся с действиями", — подчеркнул глава СВР.

Напомним, 16 сентября США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Оно подразумевает помощь Соединённых Штатов в оснащении флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. Такой шаг Канберры вызвал резкую реакцию французской стороны, которая должна была поставить Австралии партию подводных лодок. Произошедшее Париж назвал "ударом в спину". В Москве же допустили, что появление альянса AUKUS поспособствует сближению ЕС и России.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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