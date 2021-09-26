Нарышкин призвал не терять бдительность после создания альянса AUKUS

Россия не должна терять бдительность в связи с созданием нового военного альянса — AUKUS, — в который вошли Австралия, Великобритания и США. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Возьмите, к примеру, недавние события, связанные с созданием нового военно-технологического альянса между США, Великобританией и Австралией. Что это — время покажет. Но при этом нам нужно быть внимательными", — сказал он в беседе с RT.

По словам Нарышкина, недавние заявления американской администрации о приоритете внутренней безопасности страны разнятся с фактическими действиями Вашингтона, который продолжает разработку наступательных планов ради сохранения влияния над разными территориями.

"Я бы сказал, что заявления президента США и руководителей администрации являются в первую очередь реакцией на позорное бегство из Афганистана. Мы же знаем, что часто слова руководителей США расходятся с действиями", — подчеркнул глава СВР.