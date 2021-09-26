Литва подарит Украине военную амуницию на 677 тысяч евро

Литва на безвозмездной основе передаст Украине военную амуницию стоимостью 677 тысяч евро (около 57 миллионов рублей). Об этом сообщили в эфире литовской национальной радиостанции LRT.

"Министерством обороны [Литвы] подготовлен проект постановления правительства, согласно которому Украине безвозмездно будет передано 490 бронежилетов и столько же баллистических поясов", — сообщили в эфире.

При этом уточнялось, что данное решение было принято в ответ на поступившую от украинской стороны просьбу.