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Литва подарит Украине военную амуницию на 677 тысяч евро

Данное решение было принято в ответ на поступившую от Киева просьбу.

26 сентября, 08:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Литва на безвозмездной основе передаст Украине военную амуницию стоимостью 677 тысяч евро (около 57 миллионов рублей). Об этом сообщили в эфире литовской национальной радиостанции LRT.

"Министерством обороны [Литвы] подготовлен проект постановления правительства, согласно которому Украине безвозмездно будет передано 490 бронежилетов и столько же баллистических поясов", — сообщили в эфире.

При этом уточнялось, что данное решение было принято в ответ на поступившую от украинской стороны просьбу.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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