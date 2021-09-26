Литва подарит Украине военную амуницию на 677 тысяч евро
Данное решение было принято в ответ на поступившую от Киева просьбу.
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Литва на безвозмездной основе передаст Украине военную амуницию стоимостью 677 тысяч евро (около 57 миллионов рублей). Об этом сообщили в эфире литовской национальной радиостанции LRT.
"Министерством обороны [Литвы] подготовлен проект постановления правительства, согласно которому Украине безвозмездно будет передано 490 бронежилетов и столько же баллистических поясов", — сообщили в эфире.
При этом уточнялось, что данное решение было принято в ответ на поступившую от украинской стороны просьбу.
Ранее сенатор Алексей Пушков назвал Зеленского мечущимся по мировым площадкам и умоляющим президентом. Он подчеркнул, что Запад на самом деле не хочет видеть Киев ни в Евросоюзе, ни в НАТО.
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