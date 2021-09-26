Мишустин утвердил лауреатов премии имени Юрия Гагарина
Это десять авторских коллективов, которые отличились при разработке различных систем для астронавтов и полётов в космос.
Фото © Официальный сайт Правительства России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил лауреатов премии имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности. Размер награды составляет 1 миллион рублей.
"Премию имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности в 2021 году получат десять авторских коллективов. Список лауреатов своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении на сайте Правительства РФ.
Уточняется, что в этом году награды присуждены в том числе за создание орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-Р", комплекса методов и технологий для отработки ключевых операций и поддержания высокой работоспособности космонавтов в полётах на Луну и Марс, систем управления полётом пилотируемых орбитальных станций.
Напомним, что данная премия присуждается раз в пять лет, начиная с 2011 года. Таким образом, государство поощряет космические исследования, разработки в сфере создания и эксплуатации ракетно-космической техники и наземной космической инфраструктуры, крупные, в том числе международные, проекты по освоению космоса, образовательные и просветительские программы, а также научную деятельность, направленную на развитие космической отрасли.
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