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Мишустин утвердил лауреатов премии имени Юрия Гагарина

Это десять авторских коллективов, которые отличились при разработке различных систем для астронавтов и полётов в космос.

26 сентября, 08:18
<p>Фото © Официальный <a href="http://government.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> Правительства России</p>

Фото © Официальный сайт Правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил лауреатов премии имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности. Размер награды составляет 1 миллион рублей.

"Премию имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности в 2021 году получат десять авторских коллективов. Список лауреатов своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении на сайте Правительства РФ.

Уточняется, что в этом году награды присуждены в том числе за создание орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-Р", комплекса методов и технологий для отработки ключевых операций и поддержания высокой работоспособности космонавтов в полётах на Луну и Марс, систем управления полётом пилотируемых орбитальных станций.

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Напомним, что данная премия присуждается раз в пять лет, начиная с 2011 года. Таким образом, государство поощряет космические исследования, разработки в сфере создания и эксплуатации ракетно-космической техники и наземной космической инфраструктуры, крупные, в том числе международные, проекты по освоению космоса, образовательные и просветительские программы, а также научную деятельность, направленную на развитие космической отрасли.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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