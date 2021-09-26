Мишустин утвердил лауреатов премии имени Юрия Гагарина

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил лауреатов премии имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности. Размер награды составляет 1 миллион рублей.

"Премию имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности в 2021 году получат десять авторских коллективов. Список лауреатов своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении на сайте Правительства РФ.

Уточняется, что в этом году награды присуждены в том числе за создание орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-Р", комплекса методов и технологий для отработки ключевых операций и поддержания высокой работоспособности космонавтов в полётах на Луну и Марс, систем управления полётом пилотируемых орбитальных станций.