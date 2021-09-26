Трамп возложил на Байдена вину за "погружение США в ад"
Экс-глава Белого дома уверен, что кто-то портит и разрушает Америку.
Фото © Facebook / Donald J. Trump
Бывший президент США Дональд Трамп высказался о проблеме "вторжения" мигрантов в страну. Всё дело в том, что порядка 14 тысяч нелегалов разбили лагерь под мостом, соединяющим техасский город Дель-Рио и мексиканский Сьюдад-Акунья. Экс-президент недоволен администрацией действующего президента за превращение страны в "лагерь для мигрантов".
"Нашу страну превращают в лагерь для мигрантов", — заявил Дональд Трамп на митинге в городе Перри в штате Джорджия, его выступление транслировал телеканал Newsmax.
Бывший американский лидер уверен, что кто-то портит и разрушает Америку. Если бы он был президентом, "этого никогда бы не произошло", убеждён Трамп.
"Посмотрите, что случилось при президенте Джо Байдене: наша страна погружается в ад", — раздосадованно подчеркнул Трамп.
Напомним, что строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Трампа, которое он пытался осуществить. Трамп хотел получить средства из американского бюджета, выдавать которые Конгресс не желал. Ранее Трамп потребовал, чтобы Байден достроил его стену на границе с Мексикой. Экс-президент США обвинил нынешнего американского лидера в создании пограничного кризиса.
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