Трамп возложил на Байдена вину за "погружение США в ад"

Бывший президент США Дональд Трамп высказался о проблеме "вторжения" мигрантов в страну. Всё дело в том, что порядка 14 тысяч нелегалов разбили лагерь под мостом, соединяющим техасский город Дель-Рио и мексиканский Сьюдад-Акунья. Экс-президент недоволен администрацией действующего президента за превращение страны в "лагерь для мигрантов".

"Нашу страну превращают в лагерь для мигрантов", — заявил Дональд Трамп на митинге в городе Перри в штате Джорджия, его выступление транслировал телеканал Newsmax.



Бывший американский лидер уверен, что кто-то портит и разрушает Америку. Если бы он был президентом, "этого никогда бы не произошло", убеждён Трамп.



"Посмотрите, что случилось при президенте Джо Байдене: наша страна погружается в ад", — раздосадованно подчеркнул Трамп.



