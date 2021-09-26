В Петербурге перекрыли несколько улиц из-за велогонки La Strada

В Санкт-Петербурге 26 сентября в связи с проведением велогонки La Strada некоторые улицы были перекрыты, также были изменены маршруты следования ряда автобусов, троллейбусов и трамваев. Подробно ознакомиться с временными ограничениями можно на официальном сайте администрации города.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", 26 сентября с семи часов утра до 13:00 автомобили и общественный транспорт не смогут проехать по Петровскому проспекту, проспекту Добролюбова, Тучкову, Биржевому, Дворцовому, Троицкому мостам, Дворцовому проезду, Университетской, Дворцовой, Воскресенской и Смольной набережным.