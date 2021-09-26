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В Петербурге перекрыли несколько улиц из-за велогонки La Strada

Будет закрыто движение в том числе по Тучкову, Биржевому, Дворцовому, Троицкому мостам, Университетской набережной, Дворцовому проезду.

26 сентября, 07:58
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Санкт-Петербурге 26 сентября в связи с проведением велогонки La Strada некоторые улицы были перекрыты, также были изменены маршруты следования ряда автобусов, троллейбусов и трамваев. Подробно ознакомиться с временными ограничениями можно на официальном сайте администрации города.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", 26 сентября с семи часов утра до 13:00 автомобили и общественный транспорт не смогут проехать по Петровскому проспекту, проспекту Добролюбова, Тучкову, Биржевому, Дворцовому, Троицкому мостам, Дворцовому проезду, Университетской, Дворцовой, Воскресенской и Смольной набережным.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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