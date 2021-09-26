Надежда Савченко облачилась в никаб и порассуждала об исламе

Экс-нардеп Верховной рады Надежда Савченко опубликовала на своей странице в "Фейсбуке" фото в никабе и рассказала о своём отношении к религии. Парламентарий отметила, что церковь оказывает большое влияние на государственную политику, несмотря на то что светские государства ограничивают её власть.

"В современном мире ислам привычно воспринимается как религия угнетения и страдания прав человека, особенно женщин. Немногие увидят, что ислам — религия пространства и воля для души, духа и веры в Бога — Аллаха", — написала Савченко.

Экс-депутат привела в пример Турцию, где преимущественно исповедуется ислам, и сравнила исламский мир с западно-демократическим, где идёт ставка на космополитизм. Савченко подчеркнула, что все религии существуют параллельно, и отметила, что время покажет, какая модель существования сплочённых групп окажется более устойчивой.