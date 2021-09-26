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Надежда Савченко облачилась в никаб и порассуждала об исламе

Политик сравнила исламский мир с западным и отметила, что время покажет, какая модель окажется более устойчивой.

26 сентября, 07:55
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Надія Савченко</a></p>

Фото © Facebook / Надія Савченко

Экс-нардеп Верховной рады Надежда Савченко опубликовала на своей странице в "Фейсбуке" фото в никабе и рассказала о своём отношении к религии. Парламентарий отметила, что церковь оказывает большое влияние на государственную политику, несмотря на то что светские государства ограничивают её власть.

"В современном мире ислам привычно воспринимается как религия угнетения и страдания прав человека, особенно женщин. Немногие увидят, что ислам — религия пространства и воля для души, духа и веры в Бога — Аллаха", — написала Савченко.

Экс-депутат привела в пример Турцию, где преимущественно исповедуется ислам, и сравнила исламский мир с западно-демократическим, где идёт ставка на космополитизм. Савченко подчеркнула, что все религии существуют параллельно, и отметила, что время покажет, какая модель существования сплочённых групп окажется более устойчивой.

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Ранее Савченко рассказала о двух "зрадах", которые привезёт Зеленский из США. Экс-нардеп уже делилась мнением, что американская так называемая помощь всегда приносит войну и страдания. В этот раз она назвала причину, последствия которой будут необратимы.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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