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В Гидрометцентре пообещали "золотую осень" на следующей неделе

Воздух днём прогреется до 10–12 градусов, а дожди будут небольшими.

26 сентября, 07:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На следующей неделе в европейской части России наступит "золотая осень". Это станет возможным благодаря малооблачной погоде без осадков. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Солнца на следующей неделе будет гораздо больше, и всю неделю преимущественно без осадков. "Золотая осень" — это не тёплая погода, это удовольствие от красок. Да, на следующей неделе можно об этом говорить", — объяснил Вильфанд.

В понедельник регион посетит мощный антициклон, во вторник будет облачно с прояснениями. Дожди будут небольшими, а воздух днём прогреется до 10–12 градусов, ночью до 0... –5 градусов. Есть вероятность заморозков.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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